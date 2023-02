Equipe de Key Alves rebateu acusação de intolerância religiosa - Reprodução

Publicado 20/02/2023 18:05



Rio - Com a repercussão da conversa entre Cristian, Key Alves e Gustavo nesta segunda-feira no "BBB 23" , a equipe que administra as redes sociais da jogadora de vôlei emitiu um comunicado em sua defesa. No bate-papo, os participantes comentaram que sentem medo de Fred Nicácio.

fotogaleria Tudo começou quando Cristian disse para Key e Gustavo que viu o médico em frente a cama do casal nesta madrugada. "O que eu vi foi o seguinte: ele (Fred) estava parado, fazendo os negócios dele, na cama. Aí eu olhei de novo e ele (Gustavo) estava rezando e eu comecei a rezar também", disse Cristian.

Com isso, a equipe da jogadora rebateu a acusação de intolerância religiosa. "Nós tivemos conhecimento das reações da Key após as falas do Cris sobre um episódio com o Fred Nicácio e, em nenhum momento, a Key desrespeitou ou falou sobre outra religião. No episódio citado, a Key ouviu sobre uma cena contada pelo Cristian, e mesmo ela tendo visto parte daquilo, ela não tinha certeza sobre o que era, e a forma como ouviu, acabou gerando medo e influenciando na hora de comentar sobre o assunto", justificou.

"Ainda assim, deixamos claro a todos que tenham interpretado o que aconteceu de outra forma e se sentiram desrespeitados, que a Key e toda a sua equipe, respeitam Fred Nicácio e qualquer outro participante", concluiu.

