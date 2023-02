Em conversa com Gustavo, Key Alves critica comportamento de Fred Nicácio - Reprodução / Globoplay

Publicado 20/02/2023 09:12 | Atualizado 20/02/2023 09:18

Rio - Key Alves criticou o comportamento de Fred Nicácio durante uma conversa com seu affair, Gustavo, na cozinha do VIP do "BBB 23". Durante o desabafo, a jogadora de vôlei relembrou uma conversa que teve com o médico sobre falar a respeito da atriz Bruna Griphao no próximo Jogo da Discórdia do reality e explicou que sua reação acabou deixando-a incomodada.

"É impressionante como o Fredão pede ajuda pra tudo. Ele não tem as coisas prontas, ele quer", iniciou Key.

"Ele me chamou ali no canto e falou: 'Tenho uma ideia para falar sobre a Bruna, mas preciso que vocês me ajudem a formular a frase pra falar dela'. Aí, eu falei: 'Cara, você tem que falar o que você está sentindo, você tem que saber o que você quer falar'. Aí, ele: 'Não, eu preciso que vocês me ajudem porque eu não tenho prova'", relembrou a atleta, que logo mudou de assunto ao ver Nicácio se aproximando da cozinha, acompanhado por Domitila, Sarah e Aline.

Logo após perceber que o grupo entrou no quarto, Key acrescentou: "Nessas coisas que ele erra. Falei pra ele: 'Eu tenho minhas coisas pra falar dela, mas eu tenho minhas coisas já na cabeça'", finalizou.