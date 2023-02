Tudo começou quando, nesta madrugada, Bruna Griphao resolveu brincar com sua colega de confinamento - Reprodução/Globoplay

Tudo começou quando, nesta madrugada, Bruna Griphao resolveu brincar com sua colega de confinamentoReprodução/Globoplay

Publicado 19/02/2023 16:55

Rio - Viralizou nas redes sociais, um vídeo onde as participantes do "BBB23", Márvvila e Sarah, comentam sobre o estado do banheiro após a festa do último sábado (17). Ao acordarem neste domingo (18), a cantora vê o local e constata que o cheiro está ruim demais, enquanto isso a colega conta que o lavabo estava coberto de vômito e sangue.

Sarah também explica que elas precisam conversar com Bruna Griphao, já que outros participantes apontaram a atriz como responsável pela sujeira. Em um dos tweets que mostra o vídeo, a legenda diz: "No pós-festa, o banheiro ficou imundo: vômito, absorvente no chão e sangue na parede. Marvvila deve conversar com Bruna, autora da insalubridade."

Internautas regiram reprovando as atitudes da loira com mensagens como: "Bruna completamente sem noção, não contribui estalecas, bagunça e suja tudo. E não recebeu um voto até agora", "Eu não aguentaria dois dias aí kk", "Gente, que nojo!", "A bruna é muito porca e folgada, eu hein" e "Só tem beleza essa Bruna porque é bem porquinha ela credo"