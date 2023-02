Larissa se irrita com brincadeira, dá tapa em Fred e empurra Marvvila - Reprodução

Publicado 19/02/2023 09:56

Rio - O "after dos crias" causou mais uma confusão na casa do "BBB 23" na madrugada deste domingo. Larissa se irritou com uma brincadeira de Fred Desimpedidos, que jogou creme hidratante no rosto dela. Irritada, a professora de Educação Física deu um tapa em Fred e ainda empurrou Marvvila. No Twitter, a hashtag "Larissa expulsa" está entre os assuntos mais comentados nesta manhã.

Larissa chegou a levar "atenção" da produção do programa e ainda escutou uma repreensão de Marvvila. "Para de ser chata", disse a cantora. Tudo começou quando Fred pegou um hidratante e começou a passar nos colegas de confinamento. Gabriel Santana foi tentar fugir e acabou pisando em Larissa, que estava deitada no chão. "Ai, ele pisou em mim", berrou. "Desculpa", pediu o brother, que também já havia pisado em Aline Wirley em outra ocasião. "Gabriel da pisadinha", ironizou Sarah Aline.

Fred aproveitou o momento de distração de Gabriel e passou hidratante nele. "Aí é sacanagem. Eu me preocupei com a Lari, desculpa", disse o ator. Larissa continuou esbravejando. "Vai tomar no c*. Quem enfiou a mão na minha cara? Seus filhos da p*ta", gritou. Foi então que Fred passou o hidratante nela.

"Foi o Fred", entregou Gabriel. "Larissa, para. Ativar esse modo demoníaca não está legal. Quer ativar o modo satã, está chato já", disse Marvvila. Larissa não escutou e correu atrás de Fred. "Tu jogou creme em mim? Eu estava de boa, tu jogou em mim", disse a personal, que ainda tentou dar um tapa no namorado.

Marvvila tentou tirar Larissa e acabou levando um empurrão. "Quer ter after dos crias, lembra de não ativar o modo satã", disse a pagodeira. "Sai", disparou Larissa, empurrando. O som de "atenção" soou na sala e a produção mandou encerrarem a briga. "Eu atenção? O Fred joga creme em mim, e eu [que levo] atenção? Vai tomar no c*", disparou. "Tu está curtindo igual a gente, para de ser chata. Isso é hidratante corporal", disse Marvvila.