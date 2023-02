Gil do Vigor - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2023 16:16

Após internautas pedirem a expulsão da participante Larissa, do 'BBB 23', por dar um tapa em Fred depois da festa do último sábado (18), Gil do Vigor resolveu dar sua opinião sobre o assunto, que se tornou um dos mais comentados no Twitter neste domingo (19). O participante do 'BBB 21' alertou, ainda, sobre as possíveis consequências da brincadeira.

"23 edições e o povo não aprende que brincadeira com tapa pode terminar em expulsão. Depois a Aline é a chata, né?", escreveu o economista lembrando da sister, que geralmente é quem acaba com o 'after dos cria', pós-festa que os participantes fazem nesta edição.

"Não estou falando de uma situação em específico, mas tenho visto diversos vídeos que poderiam gerar possíveis expulsões e isso é se colocar em risco. Existem limites para brincadeira e se sabem que algo pode acabar com expulsão, precisam se policiar", acrescentou Gil em outro tweet.

Larissa, que estava irritada com a brincadeira, levantou brava do chão e deu um tapa no rosto de fred. Marvvila, que estava ao lado, alertou: "Larissa, para. Ativar esse modo demoníaca não está legal. Tu está curtindo igual à gente. Para de ser chata". Larissa recebeu um 'atenção' da produção e retrucou: "Olha ali! Só eu recebo atenção".