Anjo da semana, Ricardo pretende imunizar MC GuimêReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 18/02/2023 19:30

Rio - Anjo da semana, Ricardo abriu o jogo e revelou durante uma conversa com Fred e Aline Wirley, no quarto deserto, neste sábado, que vai imunizar MC Guimê. O assunto surgiu quando o trio especulava sobre a formação do paredão do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo.

"E se o Anjo for autoimune? Se for autoimune, o que pode ser, acho que o Guimê que está na reta. Vocês já pensaram nisso, né?", perguntou Aline. Na sequência, Ricardo afirmou que sua intenção é dar o colar (imunidade) para o marido de Lexa. "A gente sabe, por isso que se for autoimune o do Guimê está na reta. Ele sabe disso, né?", quis saber a cantora.