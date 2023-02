Paula celebra jogada de Ricardo no BBB 23 - Reprodução de vídeo

Publicado 18/02/2023 16:12

Rio - Mesmo após sua eliminação, Paula segue ligadinha no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo. A biomédica comemorou, através do Twitter, a jogada de Ricardo, que venceu a prova do anjo, neste sábado, e deu o monstro para o líder Cezar Black. Com isso, o enfermeiro foi direto para a Xepa e perdeu as regalias do quarto do líder.

"O nome do jogador camisa dez deste dia se chama Ricardo! Alface contemplando Cezar Black com o colar do Monstro. Meu Orgulho, meu amigo, esse é o cara. Bebê, te amo!", vibrou.

Anjo da semana, Ricardo justificou a indicação de Cezar ao monstro. "Não tem como negar, ele sabe que é meu inimigo aqui. Não tem como, sei que ele vai me indicar e enquanto eu estiver aqui vamos jogar esse jogo", afirmou. Cristian foi o outro participante que Alface escolheu para cumprir o castigo do monstro com o enfermeiro.