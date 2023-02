Gil do Vigor envia mensagem de apoio para Bruno Gaga, que desistiu do 'BBB 23' - Reprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 17/02/2023 22:11

Rio - Gil do Vigor se manifestou, nesta sexta-feira, a respeito da desistência de Bruno Gaga do "BBB 23" , após apertar o botão para deixar o reality show. Em postagem nos Stories do Instagram, o ex-participante do "BBB 21" demonstrou apoio ao atendente de farmácia e ainda relatou as dificuldades que enfrentou em sua participação no programa da TV Globo.

"Quero mandar aqui todas as energias positivas pra ele (Bruno)! Eu não estava assistindo tão assiduamente por causa das provas. Mas a gente sabe, como a gente veio de uma origem muito humilde, a gente pobre só tem uma oportunidade", iniciou o influenciador digital. "Ninguém está isento de desistir, de querer desistir. Eu quis desistir várias vezes! Talvez se tivesse o botão, eu teria desistido no dia que a Carla voltou", declarou Gilberto.

Em seguida, o economista foi sincero ao comentar os momentos de fragilidade que enfrentou, reconhecendo os motivos que levaram Bruno a apertar o botão da desistência: "Minha cabeça ficou muito mexida e eu quase desisti, sim, naquele dia. Então, graças a Deus, não tinha nenhum botão e nem nada! A gente não consegue julgar o outro sem estar vivendo a mesma experiência que a pessoa e ansiedade é um negócio que não se controla", opinou.

"No dia que eu fiquei indignado e que virou meme hoje em dia, aquele dia eu tive uma crise e um ataque muito grande. Se tivesse o botão eu teria apertado e então toda minha sensibilidade pro Bruno", finalizou Gil do Vigor.

Bruno desiste do 'BBB 23'

Bruno Gaga chocou os colegas de confinamento, na tarde desta sexta-feira, ao apertar o botão de desistência do "BBB 23". O atendente de farmácia arrumou as malas e apertou o botão da desistência. Ele explicou a decisão aos outros participantes. "Só quero estar com meus pais agora e minha família", desabafou.

"Cheguei ao meu ápice da ansiedade, coisa que nunca senti lá fora", declarou ele, ao ser chamado no confessionário. Em seguida, a produção do reality show atendeu o pedido de desistência do atendente de farmácia: "Ok, Bruno. Agradecemos sua participação até aqui. Agora pode vir pela porta, iremos te acolher aqui fora". Fora da casa, ex-participantes da edição declararam apoio ao rapaz, assim como o ator Tiago Abravanel, que estreou o botão de desistência no "BBB 22".