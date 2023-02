Bruno Gaga se despediu dos colegas de confinamento - Reprodução/Globoplay

Bruno Gaga se despediu dos colegas de confinamento Reprodução/Globoplay

Publicado 17/02/2023 18:11

Rio - Após Bruno Gaga apertar o botão de desistência do "BBB 23", os ex-participantes desta edição usaram as redes sociais para comentar a situação na casa. Eliminada na última terça-feira, Paula Lailla foi aos Stories do Instagram para expressar seu choque com a saída do atendente de farmácia.

fotogaleria

"A galera pensou que eu tinha voltado pro 'BBB'. Não voltei, mas eu queria muito acolher meu amigo Bruno, ele não tá bem", disse a biomédica. "Facinho (Ricardo) tentou agarrar ele, Cowboy (Gustavo) achou estranho o comportamento dele, mami (Aline) pedindo perdão... Ainda falei hoje: 'o caos nessa casa tá grande e vai ficar pior'. Olha aí o pior! Meu deus, é loucura", completou Paula.

Gabriel Tavares, que foi aliado de Bruno nas primeiras semanas do programa, mandou um recado curto em postagem no Twitter: "Bruno, força. Que você receba amor e carinho, eu e minha equipe estamos disponíveis para você", escreveu o modelo.

Bruno. Força que você receba amor e carinho, eu e minha equipe estamos disponíveis para você — Gabriel Tavares (@vulgofop) February 17, 2023

Já a rival Marília Miranda, primeira pessoa a ser eliminada nesta temporada, fez questão de enviar uma mensagem de apoio ao ex-brother, dispensando os conflitos que tiveram na casa. "Confesso que quando eu vi a maneira como foi, como ele estava, eu não fiquei feliz. A gente queria sim que ele fosse para o paredão, de maneira justa no jogo. Mas não dessa forma, dele ficar mal e adoecer por causa do programa. Então, que Deus abençoe ele e ele fique bem. Desejo tudo de maravilhoso pra vida do Bruno Gaga, por mais que a gente não seja amigo, não desejo nada de ruim pra ele. O que importa é ele ficar bem", afirmou a maquiadora.

Bruno é desclassificado do 'BBB 23'

Bruno Gaga não aguentou a pressão do "Big Brother Brasil 23" e desistiu do reality show na tarde desta sexta-feira (17). O atendente de farmácia arrumou as malas e apertou o botão da desistência. Ele explicou a decisão aos outros participantes. "Só quero estar com meus pais agora e minha família. Eu peço desculpas a qualquer pessoa aqui, mas meu sentimento com essa pressão psicológica, medo, insegurança", afirmou.

No confessionário, Bruno Gaga desabafou com a produção do reality show. "Estou desistindo do programa, por uma pena, fatalidade. Cheguei ao meu ápice da ansiedade, coisa que nunca senti lá fora. Quando me inscrevi, queria fazer história, mudar a vida da minha família e brilhar. [...] Esse Bruno Gaga dos últimos dias não sou eu. Foi a pressão do jogo e eu apertei o botão da desistência. Eu quero me sentir bem e melhor", disse.

Em seguida, a produção do reality show atendeu o pedido de desistência do atendente de farmácia. "Ok, Bruno. Agradecemos sua participação até aqui. Agora pode vir pela porta, iremos te acolher aqui fora."