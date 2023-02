Gustavo e Key Alves - Reprodução de vídeo

Gustavo e Key AlvesReprodução de vídeo

Publicado 17/02/2023 16:44

Rio - Gustavo abriu o jogo sobre sua intimidade com Key Alves no "BBB 23", nesta sexta-feira, em conversa na piscina com Fred, Cara de Sapato e Larissa. O fazendeiro disse aos colegas de confinamento que não fez sexo com a jogadora de vôlei nas duas semanas em que ocupou o quarto do Líder.

A revelação veio após Sapato brincar sobre o fato do casal estar sempre sozinho no espaço localizado no segundo andar: "Vocês devem falar muito porque ninguém quis ir para o quarto com vocês", ironizou o lutador de MMA. "Não dá para fazer nada aqui, nem vem, é cheio de câmera", continuou o atleta.