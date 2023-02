Amanda pede para sair da prova do líder - Reprodução

Publicado 17/02/2023 09:55

Rio - A prova do líder do "BBB 23" já dura mais de 10 horas. Os brothers têm que ficar dentro de um carrinho de supermercado, que fica girando dentro em uma plataforma. Eles também recebem alguns jatos gelados de vem em quando. Os nove primeiros a deixar a prova receberam consequências. Apenas Aline Wirley, Cezar, Fred Nicácio e MC Guimê continuam na disputa. Bruna Griphao, Amanda e Sarah Aline deixaram a prova já na manhã desta sexta.

Alguns brothers tiveram que lidar com as consequências de deixar a prova mais cedo. Gustavo, Gabriel Santana e Key Alves não participarão da próxima prova do líder. Larissa ficou impedida de participar da próxima prova do anjo. Bruno Gaga não poderá comprar o poder Curinga. Cara de Sapato não poderá votar no paredão desta semana. Marvvila teve a possibilidade de escolher alguém para tirar da disputa e ela escolheu Cristian. Domitila está na Xepa. Fred Desimpedidos foi parar direto no paredão.