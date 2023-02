Paula é a quarta eliminada do Big Brother Brasil 23, da TV Globo - João Cotta / TV Globo

Paula é a quarta eliminada do Big Brother Brasil 23, da TV Globo João Cotta / TV Globo

Publicado 16/02/2023 05:00

Rio - Fim de jogo para Paula! A biomédica foi eliminada do "Big Brother Brasil", da TV Globo, com 72,5% dos votos, na noite desta terça-feira, em um paredão contra Amanda, Bruno e MC Guimê. A trajetória da sister começou na casa de vidro, montada em um shopping do Rio. Após conquistar a preferência do público, ela garantiu sua vaga no reality global. Lá, a paraense demonstrou muita personalidade ao expor sua visão de jogo, discordou de seu grupo, o quarto deserto, diversas vezes, criou estratégias, dançou e até conquistou alguns corações, como o de Gabriel Santana e Ricardo.

fotogaleria

Fora da casa, Paula diz o que faltou para chegar mais longe no jogo. "Seguir a minha intuição. Eu traí aquilo que eu acreditava. É por isso que eu reforço: quando eu fui falar com o caubói (Gustavo), foi porque eu já tinha dúvidas. Inclusive eu perguntei ao Cristian: ‘Você sabia que o caubói iria indicar a Tina?’. E ele me falou: ‘Não’. Então, eu não fui mais longe porque eu não segui a minha intuição e, depois por uma interferência de ouvir outra pessoa. Eu segui meu coração e ele me traiu. É aquela coisa: eu fui traída por mim mesma", avalia. "Mas é isso, faz parte do game e eu trago para a vida real que eu devo cuidar mais de mim, olhar mais para mim, me escutar mais, e não cuidar e escutar tanto as outras pessoas", completa.

A biomédica também comenta as acusações de Larissa e a Key Alves de que ela fazia jogo duplo, após a descoberta de que Cristian a 'usou' para conseguir informações sobre as estratégias do outro grupo. "Para mim não vale de nada, é opinião que elas têm a respeito disso. Ontem no Bate-papo com a Patrícia (Ramos) e a Vivian (Amorim), eu vi que 72% do Brasil achou coerente o que o Cristian fez e não o que eu fiz. Nesse momento, a minha opinião é que a minha intenção não era fazer um jogo duplo, mas talvez tenha sido na ação, como a Amanda diz. Às vezes, você tem intenção, mas o que fica marcado é a ação. A minha intenção era ser amiga do Cristian e, se foi essa a ação de jogo duplo, foi o preço que eu paguei por ter escolhido me aproximar dele", destaca.

E por falar em Larissa, Paula opina sobra a rivalidade das duas na casa. "Via a Larissa na cozinha, eu ia para a piscina; eu via a Larissa na sala, eu ia para o quarto. Eu evitava muito estar perto para não me irritar e não conflituar. Eu sou do tipo que dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que entro, dou uma boiada para não sair. Eu ficava evitando dar essa boiada; dava um boi para não entrar. Eu ficava naquela de evitar, mas já estava ficando insuportável porque eu já estava me aproximando muito da Bruna e eu acho que houve, sim, uma situação de ciúmes por parte da Lari. Mas ela me abraçou no final, me pediu desculpas, e segue o baile. De 19 pessoas que havia lá, não era possível eu me dar bem com todas".

No confinamento, a paraense flertou com Gabriel Santana, Cara de Sapato, Cristian e Ricardo. Eliminada, ela abre o jogo e revela se viveria um romance com algum dos brothers. "Eu falei para o Alface que, se eu voltasse do paredão, a gente ficaria. Eu não sei, estava na mão de Deus o que daria. Mas no geral, só o Alface e o Sapato me atraíram fisicamente – este último nem tanto. Era por isso que eu negava tanto que ficaria com ele, eu dizia: ‘Nada a ver, o Alface é meu amigo’. Quando eu estava com o Ricardo – e com a Sarah também – eu esquecia de tudo, esquecia que estava no ‘Big Brother’ e eu tinha medo disso. Mas se fosse acontecer alguma coisa, com certeza, seria com o Ricardo", assume ela, que aponta seus momentos mais marcantes na casa mais vigiada do Brasil.

"O principal foi quando eu vi o Big Fone tocar, foi loucura. Pelo amor de Deus, quando aquele Big Fone toca, eu falo: ‘Caraca, eu estou muito no BBB!’. Mas outras coisas me marcaram muito: as vozes falando com a gente era muito engraçado; os shows que acontecem com os artistas que eu só via pelo Instagram; ganhar uma prova de Bate-volta e aquela adrenalina de fazer prova do anjo... tudo me tocou de uma forma muito especial", admite.

Amizades e planos futuros

Paula conta com quais brothers planeja manter a amizade fora do confinamento. "A Sarah, o Ricardo, a Bruninha, o Cara de Sapato (acho ele muito massa), a ‘Amandex’, também. E tem uma pessoa que eu queria ter conhecido um pouco mais e que eu acho que vai dar super certo, que é a Marvvila, moleca de cria, muito massa", disse ela, que revela para quem vai sua torcida para ser o grande campeão do 'BBB'. "Quero muito ver o Ricardo. Eu acho que ele tem grandes chances de chegar ao top 3 e ele merece muito, ele é muito sonhador. Ele vibra como uma bomba-relógio (risos), mas é muito massa. Torço muito por ele".

A biomédica também diz que não pretende mais voltar para o laboratório em que trabalhava e sonha em fazer sucesso no Instagram. "Eu queria virar porteira da Globo, tem como? (risos). O Sapato até me fez essa pergunta: ‘Paulinha, você já sabe o que quer fazer quando sair daqui?’. Eu falei para ele que eu realmente não sabia. Eu só não quero voltar para o laboratório, porque o meu salário não era mais suficiente para dar a vida que eu sonho para a minha família e para os meus amigos que sempre estiveram comigo, faça chuva ou faça sol. Eu quero muito trabalhar com o Instagram. Ainda não pensei muito, só quero dar a melhor vida que eu puder para a minha família".