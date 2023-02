Maria relembra um ano de expulsão do 'BBB 22' por agredir Natália Deodato - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 15/02/2023 21:16

Rio - A cantora Maria, de 22 anos, dividiu uma reflexão com os seguidores, nesta quarta-feira, dia em que se completa um ano desde que a atriz foi expulsa do "BBB 22" por agressão. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a artista falou sobre os ataques que recebeu após deixar o reality show da TV Globo e abriu o jogo sobre sua trajetória desde então.

"Hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, faz exatamente um ano desde que fui desclassificada do BBB. Na época eu me pronunciei sobre o assunto, como me senti, como foi a volta pra casa, mas foi muito tirado de contexto o que eu disse", começou ela. "Eu levava muito 'hate' (ódio). Comecei a me distanciar um pouco pra entender aquela onda de exposição, pessoas me atacando gratuitamente todos os dias", disse Maria.

Em seguida, a ex-sister comentou a jornada que viveu para aprender a lidar com as críticas: "Foi um processo árduo, que exigiu muita coragem, entender que aquilo faz parte, que foi um erro que cometi e não me definia. Nesse período todo me recolhendo comecei a entender o que aconteceu com minha cabeça naquela época. Eu tinha que viver, continuar colhendo os frutos, tinha que continuar trabalhando, e não me recolher e só pensar nas minhas pautas pessoais", relatou.

"Pra não me confundir com a pessoa criada pela mídia, pelo público, o hate estava criando em cima de mim, eu tive que ter muito processo de autoconhecimento, mais do que tive em toda a minha vida. Foi o período que mais tive que entender quem era eu mesma. Os erros acontecem e sou muito jovem pra ficar me condenando por um erro. Precisei entender esse processo de me recolher e a hora de falar sobre isso", finalizou a cantora.

Maria integrou o elenco Camarote do "BBB 22" e foi expulsa do programa após agredir Natália Deodato com um balde durante um Jogo da Discórdia. No dia seguinte à agressão, a atriz, conhecida por atuar na novela "Amor de Mãe", foi chamada no confessionário e, logo em seguida, deixou a casa mais vigiada do país. Atualmente, ela grava o filme "Bandida: a Número Um da Rocinha", em que assume o papel da protagonista e ainda contracena com Natália.