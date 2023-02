Fred Nicácio foi amparado por Aline Wirley durante crise de choro - Reprodução/Globoplay

Publicado 15/02/2023 19:09

Rio - A tarde desta quarta-feira (15) foi de lágrimas para Fred Nicácio no "Big Brother Brasil 23". Sentindo o julgamento dos colegas de confinamento, o médico chorou ao desabafar com Aline Wirley na área externa da casa mais vigiada do país.

"Todo mundo me olhando, me julgando, como se fosse uma pessoa muito ruim. Não sei mais o que fazer para tentar reverter qualquer situação que não foi intencional. Eu jamais tive a intenção de fazer qualquer mal para alguém aqui dentro. E não adianta o que eu tente fazer, sou sempre mal interpretado. As pessoas estão me olhando de canto de olho. Eu sinto a energia das pessoas em relação a mim. Não estou aguentando, estou me sentindo acuado, com medo, medo de tomar banho sozinho", confessou.

Nicácio contou que pediu a companhia de Domitila Barros na hora do banho para não ficar sozinho. Durante o papo, o médico comentou com a ex-Rouge a razão de ter aceitado entrar no reality show. "Achei que fosse ser muito mais leve, sabe? Que fosse ser difícil num nível de competição diferente, não essa voracidade, essa insanidade", explicou.

"A minha saúde mental está sendo colocada em xeque. Não é isso. A minha saúde mental vale muito mais do que esse dinheiro que cai aqui toda terça-feira", acrescentou. "A partir do momento que eu entender que não tenho mais pra onde ir, eu não negocio a minha saúde mental. Estou reavaliando. No dia que eu não tiver mais ninguém e não tiver isso aqui [apoio]...não é sobre o jogo, são coisas paralelas, além do jogo!", concluiu.