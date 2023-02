Dilsinho - Dani Valverde

DilsinhoDani Valverde

Publicado 15/02/2023 19:05

Rio - Dilsinho foi anunciado como a atração musical da festa que acontece no próximo sábado, dia 18, no "BBB 23". Em sua estreia presencial no palco do reality show da TV Globo, o cantor de 30 anos promete levar muito pagode para animar a noite dos brothers e sisters que seguem na disputa após a eliminação de Paula, na última terça-feira

fotogaleria

"Vai ser um show ‘Diferentão’, assim como a nova fase da minha carreira", declara o artista, se referindo ao título de seu projeto mais recente. "Vou levar muita alegria para os participantes e espero que eles consigam sentir todo esse amor e que cantem junto comigo. Estamos selecionando um repertório bem para cima, com vários sucessos vindos desde o começo da minha trajetória na música até o meu atual projeto. Tenho certeza de que todo mundo vai curtir e aproveitar bastante", garante.

Dilsinho ainda celebra a oportunidade de retornar ao programa, depois de ter se apresentado de forma remota no "BBB 20": "Já participei virtualmente de uma festa e foi incrível. É muito gratificante poder levar meu trabalho e um pouquinho do Dilsinho para o maior reality show do país, uma vitrine gigantesca", diz ele.

Além de curtirem o show, os participantes também terão a chance de registrar sem economia os melhores momentos da festa: desta vez, dois celulares serão disponibilizados aos confinados e os cliques serão exibidos em formato de galeria de arte na decoração. Um fundo especial proporcionará diferentes cenários para selfies, indo da atmosfera de um charmoso luau ao agito de estar no meio de um bloco de rua de carnaval, e um set para fotos noturnas completará a experiência fotográfica brincando com luzes e sombra. Mimos extras poderão ser “destravados” pelos confinados ao longo da noite, turbinando o cardápio com espumante, sacolés especiais e um cooler completo.



O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Travessia’, e domingos, após o ‘Fantástico’.