Key Alves revela segredo para GustavoReprodução do Instagram

Publicado 15/02/2023 08:28 | Atualizado 15/02/2023 08:43

Rio - Key Alves e Gustavo trocaram algumas confidências no Quarto do Líder, do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, na madrugada desta quarta-feira. Durante o bate-papo, a jogadora de vôlei revelou para o fazendeiro, seu affair no reality, que já ficou com uma mulher.

"Eu lembrei um de segredo, nem a família sabe", comentou a atleta. "Agora vai saber", brincou Gustavo. "Vou falar, não. Tem muita gente vendo", analisou Key. "Um caminho desse segredo não tem como? Não é coisa que você aprontou com outro cara, não?", quis saber Gustavo.

A jogadora, então, decidiu abrir o jogo. "Vou falar, não tem por que ter vergonha. Eu já peguei mulher, ninguém sabia. Falava pra todo mundo que não. Agora, todo mundo já sabe que peguei".

Clima esquenta sem edredom

E por falar em Gustavo e Key, os dois estão aproveitando a 'estadia' no quarto do líder. Na tarde desta terça-feira, o clima esquentou entre eles. Depois de trocarem muitos beijos calientes, Gustavo interrompeu a pegação.

"Você sabe por que tem que parar? Porque minha mão vai indo, vai indo, você sabe onde vai parar", disse o fazendeiro, passando a mão nos seios de Key. "Essa é a pegada do peão?", perguntou Key. "Metade", respondeu Gustavo. "Qual é a outra metade?", insistiu Key Alves. "Sem roupa. Daí eu te mostro", disparou o fazendeiro.

Esta não é a primeira vez que Key Alves e Gustavo protagonizam cenas quentes no reality. Os dois já são protagonistas de vários vídeos embaixo do edredom e áudios explícitos que circulam nas redes sociais, como o Twitter.