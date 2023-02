Rodrigo e Cezar protagonizam conflito durante Jogo da Discórdia do ’BBB 23’ - Reprodução / Globo

Publicado 14/02/2023 09:58 | Atualizado 14/02/2023 10:01

Rio - Cezar e Ricardo protagonizaram um conflito durante o Jogo da Discórdia, que ocorreu na noite de segunda-feira, no "BBB 23". Na dinâmica, em que os participantes teriam que "atirar" flechas em seus rivais, os dois aproveitaram para trocar ofensas entre si, o que fez com que os brothers Gustavo e Key Alves caíssem na gargalhada.

Ricardo aproveitou o jogo para confrontar Cezar, utilizando uma flecha que trazia a frase "Se esconde atrás dos outros". Na dinâmica, o brother ainda acusou o baiano de ser uma planta dentro do reality show e de "comprar briga" com ele para não se prejudicar com os demais participantes.

"Você fica me usando aqui no jogo para não se indispor com outras pessoas", declarou ele, ao que Cézar replicou: "Você se acha o dono da casa. O cara que é grosseiro, estúpido, o cara que chega na cozinha e quer comer o arroz de todo mundo".

Ao final da discussão, Ricardo ainda reiterou que o enfermeiro seria uma planta no "Big Brother Brasil". "Você é fraco, parceiro. Fraco! 28 dias aqui e eu não vi nada de você aqui", esbravejou. "E você barraco? Barraqueiro… Você é um mimado!", rebateu Cezar, que logo acrescentou: "Você é um desequilibrado".

Durante o conflito dos brothers, o casal Gustavo e Key Alves não conseguiu conter a vontade incontrolável de dar risada. A dupla, que tentava ficar séria durante as trocas de farpas entre Cezar e Ricardo, não foi capaz de segurar o riso por muito tempo, caindo na gargalhada.