No jogo da discórdia desta segunda-feira, participantes tinham que dar flechadas nos colegasReprodução

Publicado 14/02/2023 07:59

Rio - noite de segunda-feira foi marcada pelo jogo da discórdia na cada do "BBB 23". Desta vez, os brothers tiveram que distribuir flechadas entre os colegas e, como era de se esperar depois da formação de paredão, Cristian foi o maior alvo da casa.

A dinâmica contava com três tipos de flechas: amarela, para a pessoa que se esconde atrás dos outros; verde, para quem quer mandar em todo mundo; e a vermelha, para aquela pessoa que não consegue engolir. Amanda, Bruno, Guimê e Paula, os emparedados da semana, foram os responsáveis por iniciar a brincadeira.

Amanda disse que "não consegue engolir" Fred Nicácio e que ele faz um jogo desconfortável para ela. Bruno colocou a flecha "quer mandar em todo mundo" em Cristian. "Uma pessoa que vota em seu grupo, tá ali com todo mundo e vota, essa pessoa pra mim não é confiável", disse. Guimê usou a flecha "se esconde atrás dos outros" para Fred Nicácio. "Quando ele volta [do Quarto Secreto], ele trouxe uma nova roupagem do que ele é e está manifestando isso até agora", disparou. E Paula usou a flecha "não consigo engolir" para Paula. "Eu nunca me aproximei de você para saber do jogo do grupo, você sabe disso", garantiu.

Larissa foi uma surpresa e usou a flecha "se esconde atrás dos outros" para Paula. "Nosso grupo também confiou nela. Quando ela fala que não falava sobre o jogo com Cristian, ela falava", disparou a professora de educação física.

Cara de Sapato escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cezar: "Não só ele como algumas pessoas se esconderam atrás de alguém, foram argumentos fracos" [sobre a última formação de Paredão em que Amanda foi a segunda mais votada pela casa].

Key Alves escolheu a flecha "não consigo engolir" para Paula: "Falar aqui na frente que nunca falou de jogo com ele [Cristian] você não tá só mentindo pra mim, nem pra eles, você tá mentindo pro Brasil inteiro porque você falou de jogo".

Cristian escolheu a flecha "quer mandar em todo mundo" para Fred Nicácio: "Não acho o seu jogo coerente, quer mandar em todo mundo". Fred Nicácio escolheu a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cristian: "Ele se escondeu atrás do jogo do grupo que confiou nele por mais de uma vez".

Gustavo escolhe a flecha "se esconde atrás dos outros" para Cristian: "A gente começou a criar uma relação de muita amizade. Só que aí começou esse negócio de informação daqui, informação dali". No total, Cristian recebeu nove flechadas e Fred Nicácio ficou com quatro.