Publicado 14/02/2023 08:43

Rio - Bruno Gaga deu o que falar na tarde desta segunda-feira no "BBB 23". O brother está no paredão desta semana e teve uma crise de ansiedade com a possibilidade de deixar o reality show. Ele ficou bêbado, chorou, criticou a produção do programa e ainda fez um gesto obsceno para Boninho.

Tudo começou quando um patrocinador organizou uma festa na piscina para os participantes. Bruno Gaga bebeu demais e dormiu no sofá da sala. Ao acordar, ele estava meio desnorteado. "Onde eu estou? Onde eu estou? Eu estou perdido", disse. Ricardo sugeriu que ele tomasse um café para curar o efeito da bebida. "Eu não tomo café, porr*. Eu não sei pra onde eu vou", disparou.

Em seguida, o brother seguiu para a sala e lá a confusão foi bem maior. "É muito injusto, é muito injusto. É dolorido. Todo mundo foi atingido, mas a gente não precisava", gritou Bruno Gaga, se referindo a sua indicação ao paredão.

Bruno Gaga teve um acesso de fúria e assustou Amanda e Aline no quarto deserto. #BBB23 pic.twitter.com/uL38L6divA — Falando De #BBB23 (@web_babado) February 13, 2023

Ele foi consolado por Bruna, Larissa, Amanda e Aline. O brother ainda chamou Paula de "X9" por ter trocado informações com Cristian, do grupo rival. "A gente não merece, Paula, não merece. Bruna não merece sofrer. Foi muita podridão do outro lado. Segue seu coração, você errou, pode ser X9, mas segue seu coração. Mas você não pode ser X9, porr*. Por favor", disparou. Foi então que Bruno Gaga se irritou coma produção do programa. "Vai te lascar, Big Boss... Eita, abafa", disse, fazendo um gesto obsceno para a câmera.

Todos tentaram acalmar Bruno, que continuou desabafando. "Se for pra me lascar, me lasque, Brasil. Mas quero proteger vocês. Quero proteger Bruna, ela tem esse jeito louco, esse jeito doido que eu gosto. Você tem um amigo sempre. Alface também, tem sua rúcula", disse.

Em seguida, ele se emocionou ao falar sobre o que pretende fazer com o prêmio do programa. "Não quero um milhão, dois milhões. Quero dar uma vida cômoda pro meu pai, taxista, minha mãe, professora". Mas logo depois ele voltou a brincar com os amigos. "Alface também, tu tem a tua rúcula. Não senti a tua rúcula, mas vou sentir no seu talo", disse, arrancando gargalhadas.

Bruno Gaga disputa o paredão desta terça-feira com Amanda, Paula e MC Guimê. Apenas um deles deixará a casa do "BBB 23" nesta noite e perderá o prêmio milionário do programa.