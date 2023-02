Key Alves faz revelação sobre Neymar - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 14/02/2023 11:36

Rio - Key Alves segue contando algumas curiosidades envolvendo famosos no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo. Nesta terça-feira, a jogadora de vôlei revelou durante uma conversa com Marvvila, na cozinha do Vip, que Neymar já sugeriu ficar com ela e sua irmã gêmea, Keyt.

"Sabe qual foi o vacilo dele? Ele conversava com a minha irmã gêmea, antes de ela namorar. Aí ela começou a namorar e ele parou. Aí o que ele fez? Mandou mensagem pra mim, como se nós duas não tivéssemos conversado que ele já tinha chamado ela", explicou Key.

A atleta afirmou que fingiu não saber sobre o flerte do jogador com sua irmã. No entanto, Keyt mandou a real para o craque. "Sabe o que ele falou? 'Quem sabe de repente eu não pego as duas?'", contou a atleta.