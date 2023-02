Fred Nicácio, do 'BBB 23', comemora oito anos de relacionamento com o marido, Fábio Gelonese - Reprodução/Instagram

Fred Nicácio, do 'BBB 23', comemora oito anos de relacionamento com o marido, Fábio GeloneseReprodução/Instagram

Publicado 14/02/2023 19:06

Rio - Confinado no "BBB 23", Fred Nicácio se emocionou, nesta terça-feira, ao comemorar oito anos de relacionamento com o dentista Fábio Gelonese. O brother celebrou a data com um bolo feito por Key Alves e chegou a derramar algumas lágrimas pela saudade do marido, com que vive uma relação aberta. O que o médico não sabe é que também ganhou uma declaração apaixonada do amado nas redes sociais.

fotogaleria

"Foi nessa data, num sábado de Carnaval, lá em 2015, que o universo quis que nossos destinos se cruzassem. Nós não fazíamos ideia de que nossas vidas mudariam completamente a partir desse encontro. E de tudo que teríamos que enfrentar para viver esse sonho!", iniciou Fábio, ao resgatar diversas fotos do casal em postagem no Instagram.

Apesar da distância, o dentista voltou a declarar sua torcida para Fred no reality show da TV Globo: "Este ano vai ser diferente, vou curtir o carnaval sem meu parceiro de folia, mas por um excelente motivo. Quero vê-lo só no dia da final do BBB23. Feliz 8 anos de Relacionamento, meu Príncipe! Amo você e amo a vida que construímos juntos", completou.

Confira:

Hoje o Fred e Fábio completam 8 anos de relacionamento. O Fred passou o dia lembrando dele e do dia de hoje, Key fez um bolo para comemorar e marcar esse dia e momento. O Fred ficou bastante feliz e dedicou o primeiro pedaço para o maridão #BBB23 #TeamFredNicacio pic.twitter.com/JycK7z689F — Fred Nicácio (@NicacioFred) February 14, 2023