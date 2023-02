Paula foi a quarta eliminada do ’BBB 23’ - Reprodução

Paula foi a quarta eliminada do ’BBB 23’Reprodução

Publicado 15/02/2023 07:50

Rio - Paula foi a quarta eliminada do "BBB 23" na noite desta terça-feira. A paraense saiu do reality show com uma alta taxa de rejeição - ela teve 72,5% dos votos -, ainda mais levando-se em consideração que ela estava em um paredão quadruplo. A ex-Casa de Vidro levou a pior na disputa contra Bruno, que ficou com 23,68%; MC Guimê, que teve 2,07%; e Amanda, que levou apenas 1,75% dos votos. Ao todo, o paredão desta terça-feira contou com 34.376.565 votos. Durante a exibição do programa ao vivo foi atingida a marca de 212 mil votos por minuto.

Em seu discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre os grupos que se formaram no programa. "Vocês perceberam como a lógica vai se impondo? Dois grupos tão grandes, formados precocemente, tinha que dar nisso. Vários laços frágeis e facilmente quebráveis. Tem gente que está no mesmo grupo e não combina. A força pode ser do grupo, mas a responsabilidade é individual. É só o eliminado que vai lamentar", disse.

"O jogo deu muito errado para um lado essa semana. Foram quatro. Quatro do mesmo grupo no Paredão, isso nunca aconteceu. Que resposta vocês podem esperar? Vocês não sabem nem quantos saem hoje. Quem dessa casa jogou bem? Quem fez algo que no futuro as pessoas vão dizer? Se você faz só para aparecer e fazer VT, todo mundo percebe. No fim das contas, a responsabilidade é sempre individual", completou Tadeu, antes de eliminar Paula.