Key Alves e Gustavo dispensam edredom e esquentam o clima no quarto do líderReprodução

Publicado 15/02/2023 08:18

Rio - Key Alves e Gustavo estão tirando um ótimo proveito do quarto do líder. O casal gosta de "privacidade" e passa um bom tempo embaixo do edredom. Mas, na tarde desta terça-feira, o clima começou a esquentar e a jogadora de vôlei e o fazendeiro nem lembraram das cobertas.

Depois de trocarem muitos beijos calientes, Gustavo interrompeu os amassos. "Você sabe por que tem que parar? Porque minha mão vai indo, vai indo, você sabe onde vai parar", disse o fazendeiro, passando a mão nos seios de Key. "Essa é a pegada do peão?", perguntou Key. "Metade", respondeu Gustavo. "Qual é a outra metade?", insistiu Key Alves. "Sem roupa. Daí eu te mostro", disparou o fazendeiro.

Esta não é a primeira vez que Key Alves e Gustavo protagonizam cenas quentes no quarto do líder. Os dois já são protagonistas de vários vídeos embaixo do edredom e áudios explícitos que circulam nas redes sociais, como o Twitter.