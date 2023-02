Bruna e Larissa discutem por conta da falta de organização do quarto deserto - Reprodução

Publicado 15/02/2023 13:43

Rio - Bruna Griphao se desentendeu com Larissa e Aline Wirley nesta quarta-feira no "BBB 23". A atriz ficou revoltada quando percebeu que as colegas de confinamento mexeram nas suas coisas para tentar arrumar o quarto deserto, que estava bagunçado. Assim que viu que haviam trocado suas roupas de lugar, Bruna voltou tudo para onde estava.

"Então tá, a gente vai começar a botar tudo que tem que fazer e tu não faz, e a gente faz por ti. Não é só eu que acho, é que só eu tenho coragem de falar pra ti. Tu espalha tudo as tuas coisas, cara, tu não assume", disse Larissa.

"Não vou assumir, cara, porque é minha opinião contra a tua", disparou Bruna. "É só falar. Eu não gosto que mexa nas minhas coisas. Não gosto. Não é a primeira vez que faz isso. Eu não deixava espalhado. Estava tudo aqui", disse Bruna, aos gritos, apontando para o chão, perto da cama.

"A tentativa de colocar ali foi pra reorganizar, pra ajudar a gente. Não discordo que a gente tenha que falar contigo antes, mas não anula a desorganização que estava aqui, Bruna", disse Aline.

Larissa saiu do quarto e bateu a porta. Bruna, então, se dirigiu para Aline. "Toda vez que a Larissa sai ela bate a porta, toda vez. Mas só eu que bato a porta. A Larissa fala do jeito que ela quer e ninguém fala nada. A Larissa é grossa comigo toda vez e ninguém fala nada. Mas todo mundo fala que eu sou grossa com ela", lamentou Bruna.

Larissa voltou para o quarto e o trio começou a discutir novamente. "Não dá pra falar nada pra ti e tu fica alterada. Tem coisa tua pela casa inteira. Tu não sabe escutar, fica alterada com a gente. Eu desisto de falar, pra mim acabou", disse Larissa.