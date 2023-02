Mano Brown defende MC Guimê após cantor dizer que se considera negro - Reprodução

Mano Brown defende MC Guimê após cantor dizer que se considera negroReprodução

Publicado 15/02/2023 09:37 | Atualizado 15/02/2023 09:47

Rio - MC Guimê causou polêmica nas redes sociais ao falar sobre identidade racial no "BBB 23" na última segunda-feira. O marido de Lexa disse que apesar da cor de sua pele, se considera negro por não concordar com as coisas que os brancos propagam.

fotogaleria

"Eu fico até sem jeito de falar, porque as pessoas podem interpretar de diversas formas. Eu, mesmo tendo esse tom de pele, eu me considero preto por acreditar que eu não me identifico com tantas coisas que os brancos propagam", disse o cantor.

"MC Guimê é branco. Não é negro. Só pra não deixar de pontuar", disse uma pessoa no Twitter. "É visível que o MC Guimê é branco retinto", ironizou outro internauta. "O MC Guimê dizendo que apesar da cor é negro, total Claudia Leitte energy", disse uma pessoa, se referindo a ocasião em que a cantora lançou o álbum "Nega Lora".

No entanto, Mano Brown, líder dos Racionais MC's, defendeu MC Guimê nos comentários de uma postagem feita na página Mundo Negro, no Instagram. "Tem alguém com o exame de DNA dele na mão para dizer que ele errou?", perguntou o rapper. Quem também defendeu Guimê foi Rincon Sapiência. "Aqui é um território difícil de se pautar raça e o recorte racial brasileiro é mais complexo do que em outras partes do mundo", disse o músico à revista "Rap Mais".