Paula toma café da manhã com Ana Maria Braga no ’Mais Você’ - Reprodução

Paula toma café da manhã com Ana Maria Braga no ’Mais Você’Reprodução

Publicado 15/02/2023 11:23 | Atualizado 15/02/2023 11:56

Rio - A biomédica Paula Freitas foi a quarta eliminada do "BBB 23" na noite desta terça-feira e tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta. No bate-papo, a paraense falou sobre os motivos que levaram a sua eliminação do reality show.

fotogaleria

A apresentadora mostrou a Paula um momento do jogo da discórdia em que Paula comparou Marília com Juliette Freire e a chamou de "pobre e sofrida". Ana perguntou se Paula acredita que os "cactos", fãs da ex-BBB, ajudaram em sua eliminação. "Eu também sou uma dessas milhões de fãs. Eu votei e fiz mutirão para Juliette quando ela foi campeã do 'BBB 21'. Não falei para diminuir, porque para mim Juliette só tem uma. Era para colocar a Marília no lugar dela", explicou a paraense.

Paula também assistiu ao momento em que Cristian pensou em articular algum plano para tirar informações dela no reality show. A ex-sister ficou chocada com o comportamento não só de Cristian, mas também de Cezar Black, Key Alves e Gustavo. "Eles se colocam num lugar em que vão se aproximar de mim e o Black, que se acha uma coisona, disse 'pega ela'. Achei ridículo isso. Lá na casa o Caubói e a Key são o casal felicidade, o casal joinha, o casal top aqui de fora. Pra mim está mais pra vilão do que qualquer outra coisa. Estou revoltadíssima", disparou.

Interesse em Cristian?

Paula jurou de pé junto que não tinha interesses românticos ao se aproximar de Cristian. "Não tive atração pelo Cristian. Na cabeça das pessoas eu queria o Cristian. Eu falei: 'gente, o Cristian nem faz o meu estilo'. Nem o andar do Cristian me atrai. O jeito que ele anda não me atrai. Então, nada a ver", disparou.

"Agora uma saladinha já é outra coisa?", perguntou Ana Maria, fazendo referência a Alface. "Aí já é outra história e eu não posso negar. Agora o Cristian, gente, nada a ver. Não faz nada o meu estilo. Pelo amor de Deus", disse aos risos.

Aprendizado

Paula contou que leva um ensinamento do "BBB 23" para a vida. "É isso que eu levo pra fora do BBB. Não adianta eu proteger alguém mentindo pra outros. Ou joga limpo com todo mundo ou não joga limpo com ninguém. Esse também é um dos aprendizados que eu tiro do Big Brother. Proteger uns e ferir outros não rola", garantiu.