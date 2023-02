Cristian revela alvo de Key Alves no 'BBB 23' em conversa com Bruna Griphao - Reprodução/Globoplay

Publicado 15/02/2023 22:45

São Paulo - Cristian não tem mais nada a perder no “BBB 23”. Nesta quarta-feira (15), o brother revelou para Bruna Griphao um dos maiores segredos dos antigos aliados, Gustavo e Key Alves. Conversando com a atriz na área externa, o gaúcho contou que Key sente ciúmes de Larissa com o namorado.

Vale lembrar que Key e Gustavo realmente já comentaram sobre Larissa no quarto do líder. O casal já afirmou que Larissa estaria dando em cima do cowboy e, em conversa com Fred Nicácio,

“O voto [da Key] iria ser na Larissa... na Larissa ou na Paulinha porque ela tem ciúmes da Larissa com o cowboy”, explicou Cristian. Bruna desconfiou da informação passada por Cristian. “A Larissa tá namorando o Fred... Não faz sentido isso”, duvidou a atriz, tendo em vista o histórico recente do brother.Vale lembrar que Key e Gustavo realmente já comentaram sobre Larissa no quarto do líder. O casal já afirmou que Larissa estaria dando em cima do cowboy e, em conversa com Fred Nicácio, proferiram xingamentos contra a sister.