Naiara Azevedo ironiza eliminação de Paula do 'BBB 23' e resgata postagem antiga da biomédicaReprodução/Instagram

Publicado 15/02/2023 17:26 | Atualizado 15/02/2023 17:27

Rio - Naiara Azevedo foi às redes sociais, na madrugada desta quarta-feira, para comentar a eliminação de Paula do "BBB 23", com 72,5% dos votos . Em postagem no Twitter, a cantora e ex-participante da edição anterior ironizou a saída da biomédica, resgatando uma publicação em que a paraense registrou sua torcida contra a sertaneja.

"Que coincidência, a gata falou pra eu 'vazar' na 3ª semana, e 'num' é que ela também vazou de quarta? Eu estou é boba com a lei do retorno", escreveu a artista, citando o fato de ambas terem deixado o reality show da TV Globo em épocas parecidas.

No entanto, Naiara fez uma nova publicação, alguns minutos depois, deixando bem claro que sua declaração não passava de uma brincadeira e ainda desejou boa sorte para Paula. "Agora é sério, meu povo. Paramos com as brincadeiras por aqui (meus fã-clubes). Aqui é um lugar de descontração! Não tem espaço pra haters aqui, então, bora levar tudo de maneira mais leve, na esportiva. Não tem ressentimento, só desejos de sucesso e felicidades pra nossa colega", afirmou a cantora.