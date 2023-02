Amanda e Cara de Sapato têm momento romântico cantando ’Adoro Amar Você’ na festa do líder - Reprodução

Publicado 16/02/2023 08:03 | Atualizado 16/02/2023 09:06

Rio - A festa do líder Gustavo aconteceu na noite desta quarta-feira e foi marcada pelo momento romântico que rolou entre Amanda e Cara de Sapato, além dos beijos entre Sarah Aline e Gabriel Santana. Os brothers também passaram boa parte do tempo falando sobre os desdobramentos da aproximação de Cristian com Bruna e Paula.

Logo no início da noite, Bruna se divertiu no touro mecânico e acabou mostrando mais do que devia. O vestido da atriz subiu e ela ficou com o bumbum de fora. "Juro, teve uma hora que a minha xere** toda apareceu. Aí eu falei: 'chega'", disse a sister na ocasião.

Um dos momentos que fez os fãs de Amanda e Cara de Sapato vibrarem foi quando eles começaram a cantar a música "Adoro Amar Você", de Daniel. Os dois cantaram abraçadinhos e trocaram vários olhares.

Cristian, que vinha sendo excluído desde que Sarah contou para Paula que ele se aproximou dela e de Bruna por interesse, conversou com alguns colegas de confinamento e disse que pretende contar tudo o que sabe. "Enquanto eu levava informações, todo mundo dizia que era massa, pra continuar fazendo. E aí agora, está todo mundo assim", disse o brother para MC Guimê.

Muitos brothers também se emocionaram por conta de saudades da família. MC Guimê chorou ao lembrar de sua mulher, Lexa, e relembrou o momento em que eles participaram juntos do "The Masked Singer". Já Fred Desimpedidos foi às lágrimas com saudades do filho, Cris, de 1 anos. "Muita saudade do neném. De estar junto", disse. Aline também se emocionou com saudades da família. "Igor [marido], eu te amo tanto. Cuida do nosso filho!", disse.

Cristian seguiu procurando brothers para conversar sobre jogo. Em conversa com Amanda, ele disse que "tem a mulher que quiser lá fora". A médica não gostou da forma como o brother falou. "Não vem com essa conversa", disse.

Sarah Aline e Gabriel Santana voltaram a se beijar. Os dois já haviam ficado em uma festa anterior. e, nesta noite, relembraram o momento antes de se beijarem novamente.

Já no finalzinho da festa, MC Guimê e Ricardo Alface incentivaram Cristian a expor tudo que ele sabe. "Solta a merd* em todo mundo, irmão. Eu quero ver isso, mano. Se você não fizer isso, está se colocando pra fora", disse Alface.