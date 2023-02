Larissa se irrita ao se sujar de espuma: ’Eu já tomei banho’ - Reprodução

Publicado 16/02/2023 08:51

Rio - O fim de festa do "BBB 23" sempre é um momento caótico e na madrugada desta quinta-feira não foi diferente. Após a segunda festa do líder Gustavo , os brothers improvisaram o "After dos Cria" e resolveram brincar com espuma de barbear no quarto deserto. Este foi o motivo da grande confusão que se formou nesta madrugada.

Tudo começou quando Ricardo Alface pegou uma espuma de barbear e passou na mão de Bruno Gaga. O brother, então, passou na mão de Bruna Griphao, que passou para Fred Desimpedidos, que se limpou no lençol de MC Guimê.

Sarah Aline, Marvvila e Gabriel Santana, que são do quarto fundo do mar, também foram para o deserto participar das brincadeiras. O problema é que Marvvila passou a espuma em Larissa, que já não estava de bom humor e se irritou ainda mais. "Pegou dentro do meu olho! Alface, vai limpar tudo. Começa trocando a roupa de cama. Ninguém tem limite", reclamou a professora de Educação Física. Ao perceber a irritação de Larissa, Aline Wirley pegou Marvvila, Bruno e Fred pelo braço para tirá-los do local.

"Para de ser chata, fica ofendendo", disse Ricardo Alface para Larissa. "A única pessoa que fica ofendendo alguém aqui é você. Do nada, ele que jogou que a culpa é da Lari. Vai se enxergar", respondeu a sister. "A culpa era de quem estava com a espuma, por**, pessoal está com espuma no olho", disse Fred.

"O Guimê que começou, jogou desodorante em mim", disse Alface. "Cala a boca, não fiz isso", respondeu Guimê. "Foi o Fredinho", descobriu Alface. "Lógico, a gente veio só cantar e, do nada, joga espuma", respondeu Fred. "Você [Ricardo] e Bruno se passaram [do ponto]", disse Bruna Griphao. "A Marvvila foi convocada a sair por causa de você [Ricardo]", disse Guimê para Alface.

Marvvila e Aline Wirley brigaram. A sister disse que Aline a empurrou para fora do quarto deserto. A cantora do Rouge disse que sua intenção não era machucar nem ofender ninguém e elas se entenderam. Ao ver as duas discutindo, Bruno Gaga disse que as confusões sempre começam quando Aline está no quarto, já que ela não gosta do pós-festa. Incomodada, Aline decidiu ir dormir no quarto fundo do mar.