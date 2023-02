Bruna Griphao afirma que se arrepende de ter feito alguns procedimentos estéticos - Reprodução / TV Globo

16/02/2023

Rio - Bruna Griphao, de 23 anos, afirmou que se arrepende de alguns procedimentos estéticos realizados antes de entrar no "BBB 23". Durante uma conversa com Fred Nicácio e Gabriel Santana, a atriz admitiu que sentiu ter dado uma "estragada" no próprio rosto após exagerar nas intervenções.

"Falei: 'Deixa eu dar uma estragada? Botar nariz, botar um galo na testa, fazer um negócio'", contou a loira, bem-humorada. "Já fez o quê?, perguntou Nicácio, curioso. "Boca, já fiz preenchimento e tirei porque minha cara… Me arrependo muito de ter feito, sabia? Aí, eu tirei…", relembrou a sister.

Bruna ainda contou que só percebeu que seu rosto está "estranho" durante o Rock in Rio de 2022. "Senti que minha cara caiu depois. É, sim… Aí, fiz nariz… Meu nariz ficou maior do que já era. Ficou enorme. Fiz preenchimento para ele ficar mais retinho, ficou um bagulho inacreditável de grande. E foi na semana do Rock in Rio. Fui me sentindo muito esquisita", afirmou ela sobre a rinomodelação realizada na época.