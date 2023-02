Bruno Gaga - Reprodução de vídeo

Publicado 17/02/2023 17:24

Rio - Bruno Gaga não aguentou a pressão do "Big Brother Brasil 23" e desistiu do reality show na tarde desta sexta-feira (17). O atendente de farmácia arrumou as malas e apertou o botão da desistência. Ele explicou a decisão aos outros participantes.

fotogaleria "Só quero estar com meus pais agora e minha família. Eu peço desculpas a qualquer pessoa aqui, mas meu sentimento com essa pressão psicológica, medo, insegurança", afirmou. No confessionário, Bruno Gaga desabafou com a produção do reality show.

"Estou desistindo do programa, por uma pena, fatalidade. Cheguei ao meu ápice da ansiedade, coisa que nunca senti lá fora. Quando me inscrevi, queria fazer história, mudar a vida da minha família e brilhar. [...] Esse Bruno Gaga dos últimos dias não sou eu. Foi a pressão do jogo e eu apertei o botão da desistência. Eu quero me sentir bem e melhor", disse.

Em seguida, a produção do reality show atendeu o pedido de desistência do atendente de farmácia. "Ok, Bruno. Agradecemos sua participação até aqui. Agora pode vir pela porta, iremos te acolher aqui fora."