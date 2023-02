Bruno Gaga desistiu do 'BBB 23' nesta sexta-feira - Globo/Paulo Belote

Publicado 17/02/2023 19:02

Rio - A TV Globo anunciou que Bruno Gaga não será substituído depois de apertar o botão de desistência e ser desclassificado do "BBB 23" , nesta sexta-feira. A emissora carioca se pronunciou após surgirem especulações de que a saída do atendente de farmácia resultaria em uma repescagem com os quatro participantes que foram eliminados até o momento.

"A desistência de um candidato resulta em sua desclassificação do reality show. Bruno não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes. Mais detalhes serão informados por Tadeu Schmidt no BBB, hoje à noite", informa o comunicado divulgado pela emissora carioca.

Bruno desiste do 'BBB 23'

Bruno Gaga chocou os colegas de confinamento, na tarde desta sexta-feira, ao apertar o botão de desistência do "BBB 23". O atendente de farmácia arrumou as malas e apertou o botão da desistência. Ele explicou a decisão aos outros participantes. "Só quero estar com meus pais agora e minha família", desabafou.