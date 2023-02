Tiago Abravanel se manifesta em defesa de Bruno Gaga após desistência do 'BBB 23' - Reprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 17/02/2023 18:41

Rio - Tiago Abravanel realizou uma live em seu perfil de Instagram, na tarde desta sexta-feira, após Bruno Gaga apertar o botão de desistência do "BBB 23" e ser desclassificado do reality show. O ator, que foi a primeira pessoa a usar o mecanismo inédito na edição passada, fez questão de manifestar seu apoio ao atendente de farmácia e pediu mais solidariedade para o ex-brother.

"Que a gente seja sincero com a gente. É muito legal o Big Brother, é uma put* experiência na minha vida e na vida de qualquer pessoa. Mas não é fácil, vocês sabem que não é fácil. Vocês nem imaginam o quanto é difícil. O Brasil inteiro viu que o Gaga não estava bem. E que bom que ele conseguiu ter força pra saber a hora de parar", declarou o neto de Silvio Santos.

O cantor seguiu enfatizando o peso do lado emocional para se tomar uma decisão como Tiago e Bruno tomaram em suas temporadas respectivas. "Muitas vezes a fica só pensando no jogo né, mas somos seres humanos, pessoas, acima de qualquer coisa", disse ele.

"Temos sentimentos e a nossa saúde mental é uma das coisas mais valiosas que temos na nossa vida. Não sei se consegui falar tudo que eu queria, mas como fui bombardeado de mensagens aqui na hora que o Bruno apertou o botão, é isso. Desistir também faz parte do jogo e é uma escolha. Sigamos em frente", completou Abravanel.

Nesta sexta-feira, Bruno Gaga chocou os colegas de confinamento ao apertar o botão de desistência do "BBB 23". O atendente de farmácia arrumou as malas e apertou o botão da desistência. Ele explicou a decisão aos outros participantes. "Só quero estar com meus pais agora e minha família", desabafou.

"Cheguei ao meu ápice da ansiedade, coisa que nunca senti lá fora", declarou ele, ao ser chamado no confessionário. Em seguida, a produção do reality show atendeu o pedido de desistência do atendente de farmácia. "Ok, Bruno. Agradecemos sua participação até aqui. Agora pode vir pela porta, iremos te acolher aqui fora."

