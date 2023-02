Ricardo venceu a prova do anjo - Reprodução/Globoplay

Publicado 18/02/2023 14:33

Rio - Ricardo ganhou a prova do anjo que aconteceu no início da tarde deste sábado no "BBB 23" e colocou o líder da semana, Cezar Black, no monstro ao lado de Cristian. Com isso, o enfermeiro saiu do VIP para a xepa e ainda perdeu as regalias do quarto do líder.

fotogaleria A disputa foi dividida em três fases. Larissa ficou de fora da prova após sortear uma consequência ao deixar a prova do líder de resistência. Na primeira etapa, os participantes deveriam encontrar garrafas numeradas que garantiam a permanência na disputa. Gustavo, Fred, Fred Nicácio, Cara de Sapato, Sarah, Guimê, Gabriel, Cristian, Amanda e Alface seguiram na prova.

Em seguida, os 10 participantes deveriam quebrar um porquinho e achar o cupom de desconto. Gustavo, Fred Nicácio, Cara de Sapato, Guimê e Amanda acabaram eliminados. Gabriel, Sarah e Fred seguiram no jogo. Cristian pode pegar o lugar de alguém e eliminou Fred. Ricardo também pode tirar alguém e escolheu Cristian.

Na última fase, os finalistas deveriam atravessar o tabuleiro sem equilibrando 6 bebidas. Cada um escolheu um participante para sortear fichas. Amarela andava uma casa, verde andava duas e vermelha continuava no mesmo lugar. Ricardo escolheu Guimê, Sarah chamou Marvvila e Gabriel jogou com Fred Nicácio. Após algumas rodadas, Ricardo chegou ao destino e faturou o anjo da semana.

Alvo de Cezar Black na indicação ao paredão sem direito ao bate e volta, Ricardo não pensou e colocou o enfermeiro no monstro acompanhado de Cristian. "Não tem como negar, ele sabe que é meu inimigo aqui. Não tem como, sei que ele vai me indicar e enquanto eu estiver aqui vamos jogar esse jogo", justificou.

Líder no Monstro

Ricardo foi o terceiro participante na história do reality show que colocou o líder da semana no monstro. No "BBB 17", Ieda ganhou a prova do anjo e colocou Pedro Falcão no castigo Prego e Martelo. Isabella Cecchi não pensou ao escolher Elana para o monstro Bobo da Corte no 'BBB 19'. A decisão culminou na indicação da médica ao paredão e ela acabou eliminada com 63,81% dos votos.

Após dois meses de programa, Eliezer virou líder no 'BBB 22'. As mordomias do ex-brother foram cortadas por causa de uma consequência do jogo da discórdia. Depois de apontar suas prioridades, Natália Deodato, então affair do rapaz, precisou escolher uma delas para cumprir um monstro extra até segunda ordem. Eliezer foi o escolhido e precisou usar uma fantasia de polvo.