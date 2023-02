Cristian arrematou o poder coringa da semana - Reprodução/Globoplay

Publicado 18/02/2023 10:34 | Atualizado 18/02/2023 10:56

Rio - O poder curinga da semana foi arrematado por Cristian na manhã deste sábado (18) no "BBB 23". Com isso, o empresário poderá escolher um dos colegas de confinamento para não votar na formação do próximo paredão.

fotogaleria Chamado de Poder do Silêncio, o benefício faz parte de uma das novidades da temporada: o poder curinga. Por meio de um leilão, o participante que oferecer o maior valor em estalecas arremata o trunfo e pode alterar o rumo do jogo.

Além do participante escolhido por Cristian, Cara de Sapato também não poderá votar nesta semana por conta da consequência sorteada após desistir da prova do líder.