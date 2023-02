Cezar lamenta decisão de Ricardo de colocá-lo no Castigo do Monstro - Reprodução de vídeo / TV Globo

Cezar lamenta decisão de Ricardo de colocá-lo no Castigo do MonstroReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 18/02/2023 17:30

"Vim de dois paredões seguidos, Na semana do meu aniversário e na semana que é superimportante pra mim, porque é Carnaval. Não dormi direito (...), a única coisa que eu consegui aqui dentro, que me deixou assim feliz e grato comigo mesmo, o cara conseguiu ainda ser egoísta ao ponto de me tirar e sair", desabafou Cezar, que venceu a prova de resistência após encarar 15 horas e 45 minutos de dinâmica.

O baiano ainda revelou que os integrantes do Vip fariam um bolo de aniversário para ele, que completa mais um ano de vida nesta sexta-feira, e se entristeceu ao lembrar que não poderá mais comer a delícia já que está na Xepa. "É muito sobre quem você é. Entendo do jogo, entendo de tudo, mas acho que é ser muito sem empatia", finalizou.