Fred Desimpedidos e Larissa movimentam o edredomReprodução Internet

Publicado 19/02/2023 09:29

Rio - Após festa comandada pelo cantor Dilsinho, Fred Desimpedidos e Larissa dividiram a cama no Quarto Deserto nesta madrugada (19), no "BBB 23". O casal despertou a curiosidade dos internautas por conta de uma movimentação suspeita embaixo do edredom.