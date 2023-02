Cristian, Fred e Ricardo estão no paredão - Reprodução

Publicado 19/02/2023 22:29 | Atualizado 20/02/2023 07:41

Rio - A noite deste domingo de Carnaval foi marcada por mais uma formação de paredão na casa do "BBB 23". Anjo da semana, Ricardo usou seu poder para imunizar MC Guimê. "Eu tenho um spartano tatuado no meu braço e me lembra o filme '300'. Não é quantidade, eram 300 contra 30 mil peças. Então, a gente tem que saber quem está com a gente na hora, nesse momento é o Guimê, que sempre está comigo aqui no jogo", disse.

O líder Cezar indicou Ricardo ao paredão. "Eu fiquei muito magoado com a atitude dele de me colocar no Monstro. Queria muito entender o que o motivou a fazer isso, se foi uma questão de honra, ou se foi uma questão de prazer de tirar o meu momento. Eu fiquei triste porque foi uma coisa que eu me esforcei muito", lamentou.

Cristian foi o mais votado pela casa e Fred Desimpedidos foi parar no paredão por conta da consequência que tirou na prova do líder. Ele foi um dos nove primeiros a deixar a disputa e, na punição, foi parar na berlinda. O youtuber teve direito ao contragolpe e puxou Domitila.

Com isso, Cristian, Fred e Domitila participaram da prova Bate e Volta. Domi ganhou a disputa e se livrou do paredão.