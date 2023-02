Larissa e Domitila conversam sobre procedimentos estéticos - Reprodução / TV Globo

Publicado 20/02/2023 17:03

Rio - A participante Larissa, do 'BBB 23', estava conversando com Domitila Barros, na tarde desta segunda-feira (20). Durante o bate-papo, a professora de educação física contou que já fez Lipo HD e que, na ocasião, pediu para que o procedimento fosse feito com pouca definição, para um resultado mais natural. Domitila questionou se a gordura retirada foi utilizada em outro lugar.

"Eu coloquei no glúteo", responde a Larissa. "Eu já tinha bunda. Eu sempre tive quadril. Pra ti ver: o que eu tirei, eu coloquei, então foi muito pouco", explicou.

A miss Alemanha perguntou se todos os procedimentos foram feitos no mesmo dia e qual foi o mais caro. "Não, não, não. O peito foi em um ano e o abdome foi no outro", respondeu a personal trainer, contando que o abdome foi o mais caro. "Dá pra fazer tudo junto se quiser, mas às vezes fica muito longa a cirurgia", completou.

A sister contou que operou há um ou dois anos e disse que um dos maiores motivos para passar pela cirurgia foi tirar a gordura do braço, além da "barriguinha que não conseguia perder".