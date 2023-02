Brothers ficaram sem graça após levarem bronca de Tadeu Schmidt por conta do ’after dos crias’ - Reprodução

Brothers ficaram sem graça após levarem bronca de Tadeu Schmidt por conta do ’after dos crias’Reprodução

Publicado 20/02/2023 08:02

Rio - O apresentador Tadeu Schmidt precisou fazer um alerta aos brothers, na edição do "BBB" deste domingo, sobre as brincadeiras que eles têm feito durante o "after dos crias". Na última festa, Larissa se irritou com Fred e foi acusada por internautas de agredi-lo . Ela também teria empurrado Marvvila.

fotogaleria

A edição mostrou aos telespectadores cenas em que Bruna, Marvvila, Larissa, Fred e Gabriel Santana jogam torta e hidratante uns nos outros. "Está na hora de a gente conversar mais sério com a quinta série B", ironizou Tadeu após as imagens.

"Precisamos falar sobre o 'after dos crias', a farra é ótima, que bom que é dar uma festa pros inimigos do fim. Mas, essas brincadeiras com muito contato, sobretudo depois de uma festa, quando todo mundo está animado, tem tudo pra dar errado. Muita mão passando pra cima e pra baixo, uma reação de quem não gostou da brincadeira. Está faltando isso aqui pra alguém acertar o outro de um jeito que vai ser considerado agressão. Está tudo no limite, mas está quase passando do limite. Vamos prestar atenção nessas brincadeiras de mão", disse o apresentador.