Anitta diz que não beijou na boca durante o Carnaval - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/02/2023 18:43 | Atualizado 28/02/2023 13:47

"Agora com quase 30 anos eu penso: como é que eu tinha tempo e energia para fazer tudo isso e ainda beijar na boca? Não sei! Ficou de fora o beijo na boca", revelou a artista, nos Stories do Instagram. No último sábado, a cantora gravou imagens de seu novo clipe na concentração da Beija-Flor de Nilópolis e sambou ao lado da Rainha de Bateria da agremiação, Lorena Raissa, e dos ritmistas. O look usado pela artista na ocasião foi emprestado por Sabrina Sato.

Na madrugada deste domingo, Anitta foi ao Twitter para decretar o encerramento oficial de sua agenda na folia: "Ufa... Agora sim. Fim do carnaval pra mim. Confesso que achei que não fosse conseguir chegar até o fim esse ano. Saúde tá babado. Mas com muita disciplina e cuidados rolou. Morta. Tudo dói. Mas grata e feliz. Obrigada a todo mundo que me acompanhou esse Carnaval", escreveu a Poderosa.



Ufa... agora sim. Fim do carnaval pra mim. Confesso que achei que não fosse conseguir chegar até o fim esse ano. Saúde ta babado. Masssss com muita disciplina e cuidados rolou. Morrrrrtaaaaaaa. Tudo dói. Mas grata e feliz. Obrigada a todo mundo que me acompanhou esse Carnaval — Anitta (@Anitta) February 26, 2023

Recentemente, a voz do hit "Envolver" anunciou que fará uma pausa na carreira em breve: "Eu tenho um trabalho para fazer quando acabar o Carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias. Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim", declarou Anitta.