Cantora Anitta se apresenta no Bloco que toma a Rua Primeiro de Março, no Centro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 25/02/2023 10:39

Rio - Uma verdadeira multidão de fãs da cantora Anitta tomou a Rua Primeiro de Março, no Centro da Cidade, na manhã deste sábado (25), no já tradicional bloco no último fim de semana de Carnaval do ano. Vestida de Carmen Miranda, a carioca de Honório Gurgel atraiu foliões que precisaram despertar cedo para ir atrás do trio.

O bloco contou com a participação de um convidado especial que subiu no trio para cantar com Anitta: o ator, cantor e compositor estadunidense Jason Derulo. Saulo, Zaac e Wiu, revelação atual do trap brasileiro, foram as outras atrações que se apresentaram ao lado da artista no trio. Nicole Balhs, David Brazil e Deborah Secco também estavam entre as celebridades que curtem o bloco da Poderosa.

Vitória Portela, de 22 anos, fez questão de levantar cedo no dia de seu aniversário e se deslocar com alguns amigos de Bangu, na Zona Oeste, até o Centro para curtir o bloco da Anitta pela primeira vez. "A expectativa é a melhor possível. Pela Anitta, por esse Carnaval maravilhoso em que finalmente pudemos curtir sem qualquer medo de Covid, vacinados, e desejosos de uma vida nova e mais feliz", comentou.

Desde as 7h, a concentração para o bloco já tinha sido iniciada. Toda extensão da Rua Primeiro de Março foi fechada completamente para o trânsito de carros. Em cada acesso, uma barreira composta por policiais militares revistava, com auxílio de detectores de metais, todos que entravam na área.

Segundo os organizadores, a expectativa é que o cortejo atraia 100 mil pessoas. O show, em si, começou pontualmente às 9h, ao som do single "Rave de Favela", e terminou alguns minutos depois do meio dia.

A promotora de vendas Kelly Cristina, de 41 anos, e a estudante Isabela de Souza, de 18, mãe e filha, foram juntas curtir e dançar ao som de Anitta. "Não é a primeira vez que viemos no Bloco da Anitta. A gente realmente gosta muito dela. Para nós, é o melhor de todos e o mais esperado", disse.

O aposentado e estudante Alexandre Andrade, de 58 anos, fez questão de levar quatro amigos de diferentes países para curtir o Bloco da Anitta: uma russa, uma belga e outra canadense. O quarto, o alemão Marvin, de Stuttgart, disse estar impressionado com a atmosfera do Carnaval do Rio. "É incrível como vocês se juntam, não importa o calor que esteja, para festejar esse momento. É linda a energia, a troca. É minha primeira vez aqui e é extremamente impactante", comentou.

Alexandre ressaltou que é um momento muito interessante e importante para a cidade. Com o arrefecimento da pandemia, ele crê que o pior tenha ficado para trás. "Acredito que seja um novo momento para a cidade e para o nosso país. Um momento de união, de crescimento, de abrir todas as portas, chamar as pessoas e ser feliz de novo", afirmou.