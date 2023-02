Fantasias do Império Serrano foram criticadas pelos jurados - Cléber Mendes / Agência O Dia

Fantasias do Império Serrano foram criticadas pelos juradosCléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 24/02/2023 19:34

A escola de Madureira acumulou 265,6 pontos na avaliação dos jurados, sendo um ponto a menos que a Mocidade Independente de Padre Miguel, que fez 266,6. A nota deixou o Império na última colocação e rebaixou a agremiação que homenageou o cantor e compositor Arlindo Cruz, figura histórica dentro da escola.

As maiores perdas de pontos da Verde e Branca aconteceram nos critérios de Alegorias e Adereços, Fantasias e Mestre-Sala e Porta-Bandeiras. O primeiro quesito somou apenas 29,1 pontos. Já o segundo e o terceiro somaram 29,3.

Em Alegorias e Adereços, os jurados Madson Oliveira e Fernando Lima deram 9,6 pontos. Ambos citaram irregularidades em alguns carros alegóricos como por exemplo rachaduras, falhas na sobreposição de adereços e no acabamento dos veículos.

"Na alegoria 3, havia rachaduras aparentes nas máscaras; a grande escultura (Rei Xangô), quando era recolhida, continuava com a cabeça aparente enquanto deveria representar uma pedreira; costura do destaque central alto estava mal posicionado; as organzas e os papéis laminados cortados em tiras não deram bom acabamento; a fonte que deveria representar o "Banho de Abô" falhou", escreveu Madson.

Já a menor nota individual que o Império recebeu foi 9,5, apresentada pela jurada Regina Oliva no quesito Fantasias. A pontuação foi a mais baixa entre todas as 12 escolas do Grupo Especial junto com um outro 9,5 no mesmo critério que a Mocidade também recebeu.

fotogaleria

A nota foi descartada por ser a menor entre os quatro jurados, mas não deixou de prejudicar a escola de Madureira que ficou na última colocação. Em sua justificativa, Regina escreveu que faltou uniformidade e acabamento em fantasias de algumas alas.

"Ala 01: não houve uniformidade na maneira de conduzir a alegoria de mão. Uns integrantes levaram a alegoria segurando pelas duas mãos, outros pela mão esquerda e outros pela mão direita. Visual da ala ficou prejudicada, as alegorias impediam a evolução dos componentes pois umas se chocavam com as outras. [...] Ala 02: baianas com saias mais curtas, comprimento acima do tradicional aparecendo as pernas das integrantes, contrariando o descrito no abre-alas", disse partes da justificativa.

Sobre o quesito Mestre-Sala e Porta-Bandeiras, os jurados escreveram que as roupas pareciam pesadas, o que acabou prejudicando os movimentos. Ainda houve citação que faltou sintonia entre o casal. "A indumentária parecia estar pesada e impossibilitando alguns movimentos, principalmente da Porta-Bandeira. Faltou integração, troca de olhar e energia", escreveu Fernando Bersot.

No seu perfil oficial no Twitter, o Império comunicou o desligamento de Marlon Flôres e Danielle Nascimento da função de primeiro casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira da escola e desejou sucesso na continuidade da carreira de ambos.

O Império Serrano comunica o desligamento de Marlon Flôres e Danielle Nascimento da função de primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola.



Agradecemos os serviços prestados e desejamos sucesso na continuidade da carreira de ambos. pic.twitter.com/J0fTNzyzzx — Império Serrano (@gresimperio) February 23, 2023

Notas dos jurados recebem críticas do público

Após a divulgação das notas dadas pelos jurado para o Império Serrano, o público dos desfiles do Grupo Especial ironizou as justificativas. Nas redes sociais, os torcedores da escola de Madureira discordaram das notas e consideram injusto o último lugar no Carnaval carioca.

"Fiquei ciente dos absurdos q foram as justificativas dos jurados para a as notas da império serrano e estou NO MAIS COMPLETO E ABSOLUTO CHOQUE", escreveu uma internauta.

Quando você não tem de onde tirar décimo da comissão, você apela pro "acabamento" do elemento. É difícil, quando você já é mandado a tirar. O Império Serrano não foi julgado", disse outro perfil.

"Algumas justificativas do Império Serrano não condizem com as notas. Falam de coisas mínimas pra um desconto pesado. Um crime cometeram com a escola", comentou mais um usuário.

Até o perfil da escola ironizou as justificativas. "E eu que perdi ponto por dar destaque ao agogô? AO AGOGÔ!!!"