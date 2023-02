Família organiza desfile de Carnaval com maquetes para homenagear cachorra - Reprodução da internet

Publicado 24/02/2023 19:16 | Atualizado 24/02/2023 19:45

Rio - Após o fim de semana de desfiles das escolas da samba, o Carnaval brasileiro ganhou uma cena de muita fofura nas redes sociais. Um vídeo publicado por Renata Dandara, de Manaus, no TikTok viralizou ao mostrar o desfile criado pelo tio da jovem, em homenagem à cachora Pim Pim, que morreu de cinomose.

Nesta sexta-feira, o registro já conta com quase 150 mil visualizações no aplicativo, além ter chamado a atenção de internautas em outros sites. No vídeo, Renata mostra as maquetes construídas pelo tio representando as alas da escola de samba "Loucos Por Samba". Com direito a samba-enredo autoral, carros alegóricos e até mesmo uma ala de carrapatos, o espetáculo exibido em uma reunião de família conquistou a internet.

"Hoje vou cantar para ela, brava cadela Pim Pim. Se o seu olhar nos seduziu, o forte latido conquistou os corações", diz um dos trechos da canção que embala o desfile. No Twitter, um trecho se destacou para os internautas: "Nada de rojão, chega de foguete! Vai soltar bombinha lá na casa do cac*te".

A publicação original foi feita na última quinta-feira e resultou em milhares de comentários, com usuários do TikTok se derretendo pela homenagem. "Meu Deus, que perfeito", disse o ex-BBB João Luiz Pedrosa. "O samba-enredo, a família, a harmonia, as alegorias... A nota é 10 em todos os quesitos", garantiu outra pessoa. "Até chorei, que coisa mais linda e digna", elogiou outra internauta. "Eu estou impactada com tanta beleza", escreveu mais uma.

