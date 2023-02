Alexandre Louzada deixou o posto de carnavalesco da Beija-Flor de Nilópolis - Reprodução/Twitter

Alexandre Louzada deixou o posto de carnavalesco da Beija-Flor de NilópolisReprodução/Twitter

Publicado 24/02/2023 15:05

Rio - Um dos responsáveis pelo desfile que deu à Beija-Flor o quarto lugar no carnaval 2023, Alexandre Louzada deixou o cargo de carnavalesco da azul e branco de Nilópolis, posto que dividia com André Rodrigues. A agremiação anunciou nesta sexta-feira que não contará com o profissional no carnaval do ano que vem. A escola de samba volta a Marquês de Sapucaí no sábado para o desfile das campeãs.

"Beija-Flor de Nilópolis não contará com Alexandre Louzada para o carnaval 2024. O carnavalesco Alexandre Louzada, a quem a Beija-Flor de Nilópolis será eternamente grata por seu carinho, respeito e profissionalismo, não integrará a equipe que desenvolverá o Carnaval 2024", comunicou a agremiação.

Para a avenida, a Beija-Flor de Nilópolis levou o enredo "Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência" , que fez referência a Independência da Bahia, realizada no dia 2 de julho de 1823, quando negros, índios, caboclos e mulheres obtiveram uma vitória sobre as forças coloniais portuguesas, que foram expulsas de Salvador.

O carro de som da agremiação contou com a presença ilustre de Ludmilla, que cantou o samba-enredo ao lado de Neguinho da Beija-Flor. Um incêndio no carro abre-alas danificou a iluminação e partes da alegoria, fazendo com que a escola fosse penalizada.

