Publicado 24/02/2023 22:32

Rio - A Portela anunciou, na noite desta sexta-feira, o fim da parceria com os carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage, depois de três desfiles idealizados pelo casal. A decisão foi revelada em publicação no Instagram, onde a agremiação afirma que a saída da dupla "foi feita em comum acordo com a escola".

"A diretoria da Majestade do Samba agradece a parceria e os carnavais que a dupla realizou por aqui e deseja sucesso na nova jornada dos carnavalescos", diz a legenda da postagem.

A mudança veio após a Azul e Branco ficar em décimo lugar no Grupo Especial do Rio, com 267.7 pontos na apuração das notas, chegando perto de ser rebaixada para a Série Ouro. Esta foi a segunda pior colocação na história da Portela , que é conhecida como a maior campeã do Carnaval carioca.