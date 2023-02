Movimentação no Sambódromo Marquês de Sapucaí, ajustes para o desfile das Campeãs. Nesta Sexta-Feira (24). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 24/02/2023 14:56

Rio - A escola de samba vencedora do Carnaval de 2023 junto das outras cinco melhores colocadas voltam à Marquês de Sapucaí neste sábado (25) para o Desfile das Campeãs, a partir das 21h30. Nesta sexta-feira (24), a movimentação para os últimos ajustes na Passarela do Samba para os desfiles era grande.



Voltam à Sapucaí a campeã Imperatriz, a vice-campeã Viradouro, Vila Isabel, Beija-Flor, Mangueira e Grande Rio. Os ingressos para as campeãs já estão esgotados. As entradas estavam sendo vendidas online e presencialmente, na bilheteria do Sambódromo.



O local ainda conta com uma estrutura que está sendo montada para o casamento da empresária e promoter "rainha do vipão", Carol Sampaio, que será realizado às 17h30. A festa também terá como palco a Sapucaí, sendo realizada dentro da estrutura do Nosso Camarote. Além disso, de acordo com Jorge Perlingeiro, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), uma outra estrutura também foi montada para um show que acontece nesta noite, mas ambas serão desmontadas logo após o fim dos festejos, para a realização dos desfiles na noite de sábado.

Entre as escolas, a expectativa é grande para voltar para a Avenida. Para Pitty de Menezes, intérprete da Imperatriz, a ansiedade é ainda maior para o Desfile das Campeãs, já que o campeonato veio em seu ano de estreia entre escolas do grupo especial.



"Eu acho que estou mais um ansioso para o desfile das campeãs do que para o próprio desfile oficial. É uma emoção muito grande ser campeão e eu acho que o desfile é festa, eu quero chegar lá e quero comemorar, quero poder compartilhar toda a felicidade com o público, com a Sapucaí. Eu estou muito feliz mesmo", assumiu.



O puxador ainda falou que a escola está preparando surpresas para a noite especial. "Com certeza a escola vai preparar alguma surpresa para sábado, mas o que não vai faltar mesmo é a alegria, a felicidade".



Já para Selminha Sorriso, ilustre porta-bandeira da Beija-Flor, a noite é tão importante quanto a do desfile especial.



"O Desfile das Campeãs é tão sério quanto o desfile oficial. Você não tem compromisso de pontuar, mas tem compromisso de mostrar tudo de melhor que ofereceu, que entregou no dia valendo nota. Respeitando as pessoas que estão ali, demonstrando todo o amor que você tem pela sua arte, a gratidão por estar pisando mais uma vez no templo sagrado. Então, para mim, é realmente muito sério. Não é brincadeira", disse.



Escolas campeãs receberão R$ 300 mil para reparos

A Liesa informou, em uma reunião realizada em sua sede, no Centro do Rio, nesta quinta-feira (23), com representantes das seis escolas que participarão do Desfile das Campeãs, que elas receberão um depósito de R$ 300 mil, cada uma, para que possam consertar possíveis danos causados em suas alegorias.

Equipes da Comlurb removeram mais de mil toneladas de resíduos desde o período de pré-carnaval



Até esta quinta-feira (23), incluindo a limpeza do Sambódromo após a apuração do Carnaval, a pista da Nova Intendente e a saída dos últimos blocos na Quarta-Feira de Cinzas, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) removeu mais de mil toneladas de resíduos em todos os pontos da folia.

Na Passarela do Samba, desde a pré-limpeza, nos dois dias que antecederam a abertura oficial, a quantidade recolhida de resíduos soma 377,8 toneladas, sendo 347,8 toneladas de lixo orgânico e 30 toneladas de materiais potencialmente recicláveis.

Os desfiles na Nova Intendente acumulam 33,5 toneladas de lixo desde o início da festa no novo palco do Carnaval carioca, que contou com a abertura do grupo Chegando de Surpresa, composto de garis que usam a música e a dança em campanhas de conscientização.