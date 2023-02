Paulo Barros segue na Vila Isabel para o carnaval 2024 - Reprodução/Instagram

Publicado 24/02/2023 16:32

Rio - Depois de encantar o público com o enredo "Nessa festa, eu levo fé!" e garantir o terceiro lugar do Grupo Especial, a Unidos de Vila Isabel segue empenhada para buscar o título em 2024. A agremiação anunciou nesta sexta-feira (24) a renovação de contrato do carnavalesco Paulo Barros e dos principais segmentos para o próximo ano.