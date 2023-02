Ruça foi presidente da Vila Isabel em 1988 e campeã com a escola - Eduardo Hollanda/Divulgação

Ruça foi presidente da Vila Isabel em 1988 e campeã com a escolaEduardo Hollanda/Divulgação

Publicado 24/02/2023 15:37 | Atualizado 24/02/2023 15:44

Rio - A ex-presidente da Unidos de Vila Isabel, Lícia Maria Caniné, a Ruça, será homenageada no desfile do bloco Mulheres Brilhantes, neste domingo (26).



A concentração será às 11h, no antigo bar Petisco da Vila, na esquina da principal rua do bairro do Noel com a Rua Visconde de Abaeté.

Confira toda a programação de blocos do fim de semana



Vereadora pela cidade do Rio entre 1989 e 1993, Ruça, que foi casada com Martinho da Vila, comandou a Vila Isabel em 1988, quando a agremiação foi campeã do Grupo Especial com o enredo "Kizomba, Festa da Raça".



Conhecida pela defesa da cultura e por sua ligação com movimentos sociais, a ex-dirigente também foi diretora do Centro Cultural Municipal Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa, no início dos anos 2000, época em que apoiou diversas ações no bairro.



Também no domingo, Vila Isabel, na Zona Norte, receberá o desfile do tradicional bloco 7 de Paus, comandado pela agitadora cultural Márcia Rossi. O tema será o grupo de samba Arruda, considerado um dos melhores do Rio.



A concentração será às 16h, também no antigo Petisco da Vila.

Vereadora pela cidade do Rio entre 1989 e 1993, Ruça, que foi casada com Martinho da Vila, comandou a Vila Isabel em 1988, quando a agremiação foi campeã do Grupo Especial com o enredo "Kizomba, Festa da Raça".Conhecida pela defesa da cultura e por sua ligação com movimentos sociais, a ex-dirigente também foi diretora do Centro Cultural Municipal Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa, no início dos anos 2000, época em que apoiou diversas ações no bairro.Também no domingo, Vila Isabel, na Zona Norte, receberá o desfile do tradicional bloco 7 de Paus, comandado pela agitadora cultural Márcia Rossi. O tema será o grupo de samba Arruda, considerado um dos melhores do Rio.A concentração será às 16h, também no antigo Petisco da Vila.